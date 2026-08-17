Κόσμος

Το Ιράν χαρακτηρίζει «ύποπτο» το χτύπημα με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν

Ο Μασρούρ Μπαρζανί χαρακτήρισε την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής
Στιγμιότυπο από επίθεση του Ιράν στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Στιγμιότυπο από επίθεση του Ιράν στο Ιρακινό Κουρδιστάν / Φωτογραφία αρχείου
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Το Ιράν καταδικάζει την επίθεση με drones κατά του γραφείου του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, το πρωί (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας (17.08.2026).

Όπως δηλώσει ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν, drones του Ιράν έβαλαν στο στόχαστρο το ιδιωτικό γραφείο του στην περιοχή Πιρμάμ του Ερμπίλ.

Μάλιστα, ο Μασρούρ Μπαρζανί χαρακτήρισε την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Ωστόσο, η Τεχεράνη καταδίκασε το βράδυ της Δευτέρας την επίθεση στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς την «ύποπτη» επιχείρηση, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται το IRNA, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ «υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να προασπίσει τις φιλικές σχέσεις με το Ιράκ και το Κουρδιστάν» και «επέμεινε στην ανάγκη να αποτραπούν οι ζοφερές σκευωρίες των εχθρών του Ιράν και του Ιράκ που έχουν στόχο να βλάψουν» τις σχέσεις των χωρών τους.

Ιράκ: Έρευνα για την επίθεση

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι έδωσε εντολή για τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για τον εντοπισμό των δραστών και την προέλευση της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχε στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες αυτής της περιφέρειας του βορείου Ιράκ είχαν δηλώσει το πρωί ότι η επίθεση αυτή, η οποία είχε στόχο επίσης την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν, εξαπολύθηκε «από τα σύνορα με το Ιράν».

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