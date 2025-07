Το Ισραήλ απειλεί μετά το πλήγμα στη Δαμασκό: Θα συνεχιστούν οι επιθέσεις αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί η νότια Συρία

Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα σύνορα ανάμεσα σε Ισραήλ και Συρία, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν σήμερα (16.07.2025) οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις στην Δαμασκό, που είχαν στόχο το Γενικό Επιτελείο των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Οι αιματηρές μάχες μεταξύ Δρούζων και της «άτυπης» συμμαχίας Βεδουίνων και συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Σουέιντα που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, που υποστηρίζει την συγκεκριμένη μειονότητα στη Συρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις επέβαλαν χθες (15.07.2025) κατάπαυση του πυρός στην πόλη, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Δρούζοι, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν σήμερα (16.07.2025) νέα πλήγματα κατά των στρατευμάτων του Άχμεντ αλ Σαράα, από τα οποία τραυματίστηκαν Σύροι στρατιώτες και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός.

The IDF Continues to Strike Terrorist Targets Against the Syrian Regime in Southern Syria



Over the past day, the IDF has struck and continues to strike tanks, rocket launchers, weapons, and pickup trucks loaded with heavy machine guns on their way to the As Suwayda area in… pic.twitter.com/o4RJnkrKv0 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 16, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ισραήλ τόνισε ότι θα υποστηρίξει και θα προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία και έστειλε «μήνυμα» στην συριακή μεταβατική κυβέρνηση, χτυπώντας την είσοδο του Γενικού Επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό.

The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.



The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog — Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025

«Ο στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος στη Δαμασκό και συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

Damascus amid Israeli attacks. pic.twitter.com/Bdgs0aXPjA — Clash Report (@clashreport) July 16, 2025

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ δήλωσε: «Ο ρυθμός των επιθέσεων στη Συρία θα αυξηθεί αν το μήνυμά μας δεν γίνει κατανοητό. Η νότια Συρία θα γίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Πρόσφατα χτυπήσαμε έναν στόχο κοντά στο Γενικό Επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων στη Δαμασκό. Θα ακολουθήσουν περισσότερα πλήγματα αν δεν ληφθεί σοβαρά το μήνυμά μας».

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν πως τουλάχιστον δύο ισραηλινά drones έπληξαν το κτίριο και ότι αξιωματικοί καταφεύγουν στο υπόγειο.

Το κρατικό Elekhbariya TV αλλά και το πρακτορείο ειδήσεων TRT μετέδωσαν δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Multiple civilians and military personnel have been wounded in Israeli air strike on Syrian military complex in Damascus. Nour Qormosh has more pic.twitter.com/pEWmxgz956 — TRT World (@trtworld) July 16, 2025

«Στη βάση της αποτίμησης της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε να ενισχύσει τους μάχιμους στρατιώτες του στη ζώνη των συνόρων με τη Συρία», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε από την πλευρά της πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της Δαμασκού χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς.

Στο μεταξύ, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε δύο πλήγματα από αέρος στην πόλη Σουέιντα της Συρίας, ενώ οι IDF παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο επιχειρήσεων στα σύνορα με την Συρία.

In accordance with the situational assessment, the IDF has decided to reinforce its forces in the area of the Syrian border.



Ongoing situational assessments are being conducted to determine the necessary force deployments required to complete operational missions in various… pic.twitter.com/hJeAFUe7lw — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία, καθώς Δρούζοι πολίτες του Ισραήλ έσπασαν οδοφράγματα και επιχείρησαν να μπουν στο συριακό έδαφος, διαμαρτυρόμενοι για τις επιθέσεις κατά των Δρούζων της Συρίας από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

The military says dozens of suspects from Syria attempted to enter Israel a short while ago, near the Syrian Druze town of Hader.



Troops and Border Police officers are working to prevent the infiltration and disperse the suspects, the military says.



Simultaneously, civilians… https://t.co/6xFgLRBCq9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 16, 2025

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεκάδες «ύποπτοι» επιχείρησαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ μέσα στις αναταραχές, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και προσωπικό της συνοριοφυλακής για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Η αφορμή της κλιμάκωσης των εντάσεων

Η έξαρση της βίας στην κυρίως δρουζική επαρχία στη νότια Συρία υπογραμμίζει τις τριβές μεταξύ των διαφόρων συριακών κοινοτήτων, με μειονότητες να αισθάνονται βαθιά δυσπιστία απέναντι στην υπό την ηγεσία των ισλαμιστών κυβέρνηση που βρίσκεται τώρα στην εξουσία.

Συριακά στρατεύματα στάλθηκαν στην επαρχία τη Δευτέρα (14.07.2025) προκειμένου να καταστείλουν τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους μαχητές και ένοπλους άνδρες Βεδουίνους, όμως κατέληξαν να συγκρούονται με Δρούζους παραστρατιωτικούς.

Στις συγκρούσεις ενεπλάκη και το Ισραήλ, που εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων τη Δευτέρα και χθες, Τρίτη (15.07.2025) με σκοπό την προστασία των Δρούζων όπως υποστηρίζει. Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Συρίας χθες βράδυ αποδείχθηκε βραχύβια.

Το υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους. Δεκάδες πολίτες, κυβερνητικοί στρατιώτες και Δρούζοι μαχητές έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασαν οι συγκρούσεις την Κυριακή (13.07.2025). Ο απολογισμός των συγκρούσεων στη Σουέιντα ανέρχεται σε 248 νεκρούς, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα (16.07.2025) τη συριακή κυβέρνηση «να αφήσει στην ησυχία τους τους Δρούζους» και είπε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι να αποσυρθούν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπαράκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές προκειμένου να «οδηγήσουν προς την ηρεμία και την ενσωμάτωση».