Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν νωρίτερα την περιοχή του συνοριακού περάσματος της Ράφα. Πρόκειται για το μοναδικό πέρασμα που έχει απομείνει από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, ενώ λίγο αργότερα το Ισραήλ έστειλε αυστηρή προειδοποίηση προς την Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε το Ισραήλ διεμήνυσε στην Αίγυπτο πως αν επιτρέψει τη διέλευση φορτηγών με βοήθεια προς την Παλαιστίνη από τη Ράφα θα τα βομβαρδίσει.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας, ανακοίνωσε πως έγιναν βομβαρδισμοί στη Ράφα θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία του μοναδικού σημείου διέλευσης από και προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της διοίκησης της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός προκάλεσε την διακοπή της λειτουργίας του περάσματος της Ράφα και ότι το αιγυπτιακό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ειδοποίησε τους παλαιστίνιους συναδέλφους να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

HUGE – Israel warns countries sending aid to Hamas of “Operation All Out” Israel to bomb trucks carrying any supplies into Gaza🔥🔥



Israeli warplanes attack Rafah border crossing between Gaza and Egypt, the only point in and out of blockade hit Gaza currently🔥🔥

Massive… pic.twitter.com/DRvKIPdtoR