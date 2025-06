Το Ισραήλ αποδεκατίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν: Βίντεο από το δεύτερο χτύπημα σε διοικητή τους μέσα σε λίγες ώρες

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όπου για ένατη ημέρα σήμερα Σάββατο (21.06.25) συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το σφυροκόπημα μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, με τις έως τώρα διπλωματικές προσπάθειες να μην έχουν αποδώσει καρπούς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ.

Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς. Παράλληλα ανέφερε ότι ο Ιζάντι «χρηματοδότησε και εξόπλισε τη Χαμάς πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» ενώ υποστήριξε ότι είναι τεράστια επιτυχία για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.



Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no