Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση «αποκεφαλισμού» της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς: Στόχος ο Χαλίλ αλ Χάγια – «Ο Τραμπ ενέκρινε το πλήγμα»

Με τις «ευλογίες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ έστειλε νέο «μήνυμα ισχύος» στην Χαμάς εξαπολύοντας πλήγμα ακριβείας, με στόχο την εξουδετέρωση της πολιτικής ηγεσίας του παλαιστινιακού εξτρεμιστικούς κινήματος, στην Ντόχα του Κατάρ.

Λίγο μετά τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) σείστηκε η Ντόχα από πολλαπλές εκρήξεις λόγω της καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν συγκλονισμένοι στο Reuters ότι πυκνός καπνός έχει τυλίξει την πόλη.

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Κανάλι 12, επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς, τα οποία βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Foreign reports: Explosions in Doha, the capital of Qatar. First footage from Doha, the capital of Qatar. Did Hamas officials just die? pic.twitter.com/HIFI6B5Xzy — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

Καπνός στην Ντόχα μετά την ισραηλινή επίθεση / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Η ανακοίνωση των IDF

Η επιβεβαίωση της επίθεσης δεν άργησε, αφού οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν τα κεντρικά γραφεία της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization’s operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

Ειδικότερα, οι IDF αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Σιν Μπετ, ένα πλήγμα ακριβείας στην Ντόχα που είχε στόχο μέλη της ανώτερης ηγεσίας της Χαμάς, τα οποία κατηγορεί «για την οργάνωση και την εκτέλεση της αιματηρής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ακόμα, επισημαίνουν ότι ελήφθησαν μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες από την ισραηλινή επίθεση, η οποία πήρε την κωδική ονομασία «Summit of Fire».

Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας και πληροφορίες επί του εδάφους ώστε το πλήγμα ακριβείας να έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των στόχων και όχι άμαχου πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.

#BREAKING: Israel carried out assassination strikes against Hamas leadership in the capital of Qatar, Doha.



Smoke seen rising over the city. pic.twitter.com/FNEoXWe5Kt — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 9, 2025

Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως»

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές πληροφόρησης που μίλησαν στο Κανάλι 12, η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο συνάντηση κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του εξτρεμιστικού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χαλίλ αλ Χάγια, αλλά και ο Χαλέντ Μεσάαλ, τον οποίο το Ισραήλ προσπάθησε να δολοφονήσει στην Ιορδανία το 1997.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa / File Photo

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την επίθεση στην Ντόχα, πιθανώς λόγω της υψηλής συμβολικής αξίας του πλήγματος.

Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση των υψηλόβαθμων μελών της Χαμάς είχε ως αντικείμενο συζήτησης την πρόσφατη πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, που συνδέεται και με την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια (κέντρο) στην κηδεία του Ισμαήλ Χανίγιε / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa / File Photo

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η επιχείρηση Summit of Fire» στην Ντόχα ήταν εξ’ ολοκλήρου ισραηλινή. Το Ισραήλ την σχεδίασε, την εκτέλεση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

The Shin Bet security agency publishes photos from its special operations command center during the Israeli Air Force strike against Hamas’s leadership in Qatar.



During the strike, Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz, acting Shin Bet chief “Mem,” IDF… pic.twitter.com/SQ3bl8aIPI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 9, 2025

Prime Minister’s Office:



Today’s action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 9, 2025

«Δειλή η ισραηλινή επίθεση« λέει το Κατάρ

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «καταδικάζει έντονα» την ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή».

Ακόμα, αναφέρει ότι «η ισραηλινή εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων στο Κατάρ».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ Ανσάρι, πρόσθεσε πως η χώρα του «δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε καμία πράξη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κυριαρχία του».

Καπνός στην Ντόχα μετά την ισραηλινή επίθεση / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς». Στην Ντόχα κατοικούν και τα στελέχη της Χαμάς που συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισλαμικός Τζιχάντ και Ιράν καταδίκασαν την επίθεση

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε μια σύνοδος των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ συνιστά κατάφωρη εγκληματική ενέργεια, που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και τους πιο στοιχειώδεις διεθνούς νόμους και κανόνες», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το πλήγμα στρεφόταν εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του Χαλίλ αλ Χάγια, του εξόριστου ηγέτη της Γάζας και κορυφαίου διαπραγματευτή της οργάνωσης.

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σαουδική Αραβία – ΗΑΕ: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η επίθεση

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς που βρίσκονται στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του βασιλείου» ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης την «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μιας χώρας του Κόλπου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Στην ανακοίνωσή του ο αλ Ναχιάν εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «στηρίζει όλα τα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς του». Προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση υπάρχει κίνδυνος να σύρει την περιοχή σε βαθύτερη αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.