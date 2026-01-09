Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο: «Παραβιάζεται η εκεχειρία»

Μπορεί ο Λίβανος να ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (08.01.2026) ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, όμως αυτό δεν φαίνεται να ικανοποίησε το Ισραήλ.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ δεν δίστασαν να εξαπολύσουν σήμερα (09.01.2026) νέους βομβαρδισμούς σε πολλές περιοχές του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο – όπως δήλωσε – θέσεις της Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πλήγματα έθεσαν στο «στόχαστρο αποθήκες όπλων και εγκατάσταση παραγωγής οπλισμού, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση και τη στρατιωτική ενίσχυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

STRUCK: Hezbollah terror infrastructure in several areas in Lebanon.



Targets struck:

• weapons storage and production facilities used for rehabilitation and military buildup

• several launch sites and rocket launchers, along with military structures.



The targets all… — Israel Defense Forces (@IDF) January 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αντιαρματικών εκτοξευτών πυραύλων, καθώς και στρατιωτικές δομές», επλήγησαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως οι εγκαταστάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να εξαπολύει επιθέσεις» στο ισραηλινό έδαφος.

Οι ενέργειες αυτές «συνιστούν παραβίαση των διευθετήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο», καταγγέλλει ο στρατός.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Ani, μετέδωσε ότι σημειώθηκαν πλήγματα στον νότο σε απομακρυσμένες περιοχές στα σύνορα, καθώς και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία, αλλά δεν έκανε λόγο για θύματα.

Ο Λίβανος τελεί υπό ισχυρή πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, που βγήκε αποδυναμωμένη τον Νοέμβριο του 2024 από έναν φονικό πόλεμο με το Ισραήλ.

Χθες, Πέμπτη (0.01.2026) ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι πέτυχε «τους στόχους της πρώτης φάσης» του σχεδίου του, που συνίσταται στον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος στην περιοχή ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα πιο βόρεια.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαρακτήρισε «ανεπαρκή» τις ενέργειες της Βηρυτού για να αφοπλίσει την φιλοϊρανική σιιτική ορργάνωση.