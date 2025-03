Το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας: «Ξεφορτωθείτε τη Χαμάς – Απελευθερώστε τους ομήρους»

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα (19.03.2025) στοχευμένη χερσαία επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να επεκτείνουν μια «ζώνη ασφαλείας» για την εκκαθάριση περιοχών από πιθανές απειλές, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Στρατεύματα της 252ης Μεραρχίας του Ισραήλ «πήραν τον έλεγχο και τον επέκτειναν έως το κέντρο» του Διαδρόμου Νετζαρίμ, με στόχο να διευρύνουν τη ζώνη ασφαλείας και να δημιουργήσουν έναν μερικό διαχωρισμό ανάμεσα στην βόρεια και στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις από την Ταξιαρχία Γκολάνι στο νότιο τμήμα των συνόρων της χώρας με την Γάζα, προκειμένου να προετοιμαστούν για μελλοντικές αποστολές.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, απηύθυνε σήμερα (19.03.2025) στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας μια «τελευταία προειδοποίηση» απαιτώντας να απελευθερώσουν του Ισραηλινούς ομήρους και να «ξεφορτωθούν» τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και εάν η Χαμάς δεν βγει τελείως από τη Γάζα, το Ισραήλ θα λάβει μέτρα σε κλίμακα που δεν έχει ληφθεί ποτέ άλλοτε» είπε αρχικά ο Κατς.

IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd