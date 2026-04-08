Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο: Αναφορές για δεκάδες νεκρούς – Έκκληση για αίμα κάνουν τα νοσοκομεία

Ο πόλεμος βρίσκεται πλέον στην 39η μέρα του, και παρά την απόφαση και ανακοίνωση της εκεχειρίας 2 εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, το Τελ Αβίβ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, σε μία σειρά επιχειρήσεων αποδυνάμωσης και εξάλειψης της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε σήμερα λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα πλήγματα από το Ισραήλ και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από το ξέσπασμα του πολέμου από Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο σήμερα, δηλώνοντας ότι πρόκειται για το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σε διάστημα 10 λεπτών και ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, (οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν) σε περίπου 100 φυλάκια διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές» της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης σε διάφορα σημεία της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, ισραηλινό χτύπημα σκοτώνει τον Λιβανέζο ιμάμη Sadiq al-Nabulsi. Αρκετά λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αλ-Ναμπούλσι, ακαδημαϊκός και θρησκευτική προσωπικότητα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στην παράκτια πόλη Σάιντα.

Το τελευταίο κύμα βομβαρδισμών είναι το σφοδρότερο που έχει ζήσει ο Λίβανος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις αρχές του περασμένου μήνα, δήλωσε λιβανική πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Συνεχής ρίψη βομβών συντάραξε την πρωτεύουσα Βηρυτό και καπνός υψώθηκε στον ουρανό. Ένα από τα πλήγματα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, δήλωσε πηγή ασφαλείας.

Αιμόφυρτοι και τραυματισμένοι κάτοικοι της Βηρυτού εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο και κατευθύνονταν στα κοντινότερα νοσοκομεία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδικάζει τις «βάρβαρες» ισραηλινές επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε τον νέο βομβαρδισμό της χώρας του από το Ισραήλ, λέγοντας ότι αγνοεί όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τους ανθρωπιστικούς νόμους στη Μέση Ανατολή. «Το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει τις επιθετικές του ενέργειες που έχουν στοχεύσει πυκνοκατοικημένες κατοικημένες συνοικίες», δήλωσε ο Ναουάφ Σαλάμ στο X, μετά τον βομβαρδισμό τμημάτων της Βηρυτού από το Ισραήλ.

Αυτές οι επιθέσεις ήταν «αδιάφορες για όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου» και έδειξαν «πλήρη περιφρόνηση για τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», είπε.

Ο Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε επίσης «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα, τα οποία μόνο μέσα σε μια ημέρα προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

«Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν να μας βοηθήσουν προκειμένου οι επιθέσεις αυτές να σταματήσουν με κάθε μέσο», δήλωσε ο Σαλάμ, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το “μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα» του κατά της Χεζμπολάχ.

Η προεδρία του Λιβάνου δήλωσε επίσης στο X ότι το Ισραήλ «εντείνει για άλλη μια φορά την επιθετικότητά του, διαπράττοντας μια νέα σφαγή που προστίθεται στο διαβόητο ιστορικό του, σε κατάφωρη περιφρόνηση όλων των ανθρώπινων αξιών και αγνοώντας πλήρως όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα».

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός – η οποία ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ – δεν περιλαμβάνει τον αγώνα του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ισχυριστεί στο παρελθόν ότι η Χεζμπολάχ ενσωματώνει το προσωπικό και τις επιχειρήσεις της σε πολιτικές υποδομές.

Ισραηλινή επίθεση σε κηδεία στον ανατολικό Λίβανο με τουλάχιστον 10 νεκρούς

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το νεκροταφείο στο χωριό Σμεστάρ της κοιλάδας Μπεκάα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα και τραυματίζοντας τέσσερις άλλους που παρευρίσκονταν σε κηδεία, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι διασώστες και γιατροί εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη με μάρτυρες και τραυματίες λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές».

Το Ιατρικό Κέντρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού αναφέρει ότι χρειάζεται αιμοδοσία από άτομα όλων των ομάδων αίματος, καθώς οι ομάδες πρώτης επέμβασης εργάζονται για να αντιμετωπίσουν το κύμα των θανατηφόρων ισραηλινών επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ο ΕλίαςΤσαλάλα, επικεφαλής του Συνδικάτου Γιατρών της Βηρυτού, απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γιατρούς, ο καθένας στην ειδικότητά του, να απευθυνθούν στα νοσοκομεία για να παράσχουν βοήθεια μετά τον μεγάλο αριθμό τραυματισμών που προκλήθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές , για να εκπληρώσουν το ιατρικό και ανθρωπιστικό τους καθήκον», σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.