Το Ισραήλ ξεκίνησε νέα επίθεση στην Βηρυτό – Απαγόρευση κυκλοφορίας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέα επίθεση το βράδυ της Δευτέρας (07/10/2024) στον Λίβανο και συγκεκριμένα στα νότια προάστια στη Βηρυτό, που θεωρούνται το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε έξι διαδοχικά χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού που πιστεύεται πως κρύβονται στελέχη της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI στον Λίβανο.

Η ζώνη αυτή βομβαρδίζεται καθημερινά από τις 23 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και ο νότιος και ανατολικός Λίβανος.Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι 2.083 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 9.869 τραυματιστεί στη χώρα. Από τις μάχες και τα αεροπορικά πλήγματα εκτοπίστηκαν 1,2 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το ένα έκτο του πληθυσμού.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης, καλώντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ

Ακόμη ανακοίνωσε απόψε ότι αποκλείει την πρόσβαση για τους πολίτες γύρω από ορισμένες κωμοπόλεις στα βορειοδυτικά, για λόγους ασφαλείας.

