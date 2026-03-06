Το Ισραήλ βομβάρδισε κέντρο διοίκησης της αεροπορικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roar of the Lion». Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περισσότεροι από 500 στόχοι έχουν ήδη πληγεί, ενώ νέα κύματα επιθέσεων σημειώθηκαν στη συνοικία Νταχίγιε της Βηρυτού. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα στόχευσαν κέντρα διοίκησης που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, τα οποία όπως αναφέρει, χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ με το Ιράν τροφοδοτεί την ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή, με τις επιθέσεις και τις απειλές να συνεχίζονται. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και κατά της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι δρα με τη στήριξη του Ιράν, ενώ υποστηρίζει πως πριν από τα πλήγματα λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για αμάχους, όπως προειδοποιήσεις, χρήση πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια επιτήρηση.

Περισσότεροι από 500 στόχοι έχουν πληγεί στον Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης «Roar of the Lion», σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα νέα κύματα επιθέσεων και ολοκλήρωσε ακόμη μία σειρά αεροπορικών πληγμάτων στη συνοικία Νταχίγιε της Βηρυτού, στοχεύοντας αρκετά κέντρα διοίκησης που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μεταξύ των κέντρων που επλήγησαν ήταν:

κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιείται από την αεροπορική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης,

κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιείται από τη ναυτική μονάδα της οργάνωσης Χεζμπολάχ,

κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιείται από το εκτελεστικό συμβούλιο της Χεζμπολάχ,

κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιείται από την οικονομική μονάδα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα συγκεκριμένα κέντρα χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ.

Οι IDF τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να επιχειρούν δυναμικά εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία όπως υποστηρίζουν, επέλεξε να συμμετάσχει στη σύγκρουση ενεργώντας υπό την αιγίδα του ιρανικού καθεστώτος, και ότι δεν θα επιτρέψουν να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πριν από τα πλήγματα ελήφθησαν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για αμάχους, όπως προειδοποιήσεις εκ των προτέρων, χρήση πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια παρακολούθηση.