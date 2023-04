Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (06.04.2023) σε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις.

Μετά την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με τριάντα και πλέον ρουκέτες από το έδαφος του Λιβάνου, που αποδόθηκε σε μέλη παλαιστινιακών παρατάξεων που έχουν προσφύγει στη χώρα αυτή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως θα υπάρξει σθεναρή ανταπόδοση, ότι «οι εχθροί» θα «πληρώνουν το τίμημα» για «κάθε» επίθεση.

Σειρήνες της αεράμυνας ηχούν σε ισραηλινές πόλεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας μέσα στη νύχτα.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις, περί τις 23:15. Κατά πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, στο στόχαστρο μπήκαν τρία στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς κοντά στην πόλη της Γάζας κι άλλο ένα στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παράταξης. Τα πλήγματα συνεχίζονταν κάπου μισή ώρα αργότερα, ακούγονταν καθαρά μηχανές ισραηλινών αεριωθούμενων.

Κάπου 34 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν χθες εναντίον του Ισραήλ από την λιβανέζικη επικράτεια, στη μεγαλύτερη τέτοια επίθεση από το 2006. Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος κατέρριψε τις 25, σύμφωνα με τον στρατό. Ωστόσο τουλάχιστον επτά έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος. Δύο άνθρωποι, ένας 19χρονος και μια 60χρονη, τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Δείτε βίντεο:

Anti-aircraft missiles fired at Israeli planes over Gaza. pic.twitter.com/gJEZLPDOKu

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, επικεφαλής μιας από τις πιο δεξιές κυβερνήσεις στην ιστορία της χώρας, δήλωσε πως «θα πλήττουμε τους εχθρούς μας και θα πληρώνουν το τίμημα για κάθε επίθεση», ανοίγοντας συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σε στενή σύνθεση, με τη συμμετοχή μόνο υπουργών αρμόδιων για ζητήματα ασφαλείας.

Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου μαχητές της Χεζμπολάχ έγινε γνωστό πως τέθηκαν σε συναγερμό.

Η δύναμη των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιώντας πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, να «αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση».

Από τεχνική άποψη, Ισραήλ και Λίβανος παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η νέα έξαρση της έντασης στην περιοχή ακολουθεί τα επεισόδια για δυο συνεχόμενα βράδια ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τμήμα της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε χθες «τη συνέχιση των βάρβαρων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον πιστών» εν μέσω Ραμαζανιού κι ενώ από χθες οι εβραίοι εορτάζουν το Πάσχα.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξέδωσε ανακοίνωση χθες με την οποία καταδικάζει τις επιχειρήσεις της ισραηλινής αστυνομίας μέσα στο Αλ Ακσά κι εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη της στους Παλαιστίνιους.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Τύρου, σημαντικού λιμανιού του νότιου Λιβάνου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωνε πως διεξήγαγε πλήγματα σε αντίποινα για τις τριάντα και πλέον ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν κατά της επικράτειάς του από τον Λίβανο.

Κάτοικος του καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων στη Ρασντίγια, πολύ κοντά στην Τύρο, ο Αμπού Άχμαντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «άκουσε εκρήξεις», τουλάχιστον δύο από τις οποίες έγιναν «κοντά στον καταυλισμό».

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα πως έπληξε στόχους, θέσεις που κατ’ αυτόν ανήκαν στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, στον νότιο Λίβανο, αναφέροντας ακόμη πως κλιμάκωσε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας.

Τόνισε πως «δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να επιχειρεί από το έδαφος του Λιβάνου», διαμηνύοντας πως «καθιστά υπεύθυνο το κράτος του Λιβάνου» για κάθε επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας «από το έδαφός του».

Δείτε βίντεο:

BREAKING NEWS: First footage of Israeli airstrikes near the Rashidieh refugee camp in Tyre, Lebanon pic.twitter.com/prEb1BRLqY