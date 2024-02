Το καλό σεξ με τη σύζυγό του είναι το μυστικό στον γάμο του Τζο Μπάιντεν, αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αστειευόταν στους συνεργάτες του ότι το κλειδί για έναν μακροχρόνιο και γάμο είναι το “καλό σεξ”, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν που ρίχνει φως στο 47χρονο ειδύλλιό τους.

Το κομμάτι για το σεξ ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τη Τζιλ Μπάιντεν, καταλαμβάνει μόνο μερικές παραγράφους στο 276 σελίδων βιβλίο, αλλά έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ντόρο…

Το βιβλίο “American Woman – The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden”, γράφτηκε από την ανταποκρίτρια των New York Times για τον Λευκό Οίκο, Katie Rogers και κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, γράφει το Reuters.

Η Ρότζερς γράφει ότι η Μπάιντεν επέλεξε να μην θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2004, μια απόφαση που σημάδεψε τους βοηθούς όταν η Τζιλ Μπάιντεν μπήκε στο δωμάτιο φορώντας ένα μπλουζάκι με τη λέξη “ΟΧΙ”.

Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν, είπε σε μια ομάδα υποστηρικτών του εκείνη τη χρονιά ότι δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. “Θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου ενώ τα παιδιά μου κοιμούνται”, είπε.

Το σχόλιο προκάλεσε το ανασήκωμα των ώμων από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι ο τότε γερουσιαστής Μπάιντεν ήταν “ειλικρινά απόλυτα ερωτευμένος με τη σύζυγό του”, γράφει ο Ρότζερς.

“Ο Τζο μπορεί να έχει περιορίσει τις δημόσιες δηλώσεις του για την κρεβατοκάμαρα (κατά τη νίκη του) στην προεδρία, αλλά έχει αστειευτεί με τους βοηθούς του ότι το “καλό σεξ” είναι το κλειδί για έναν διαρκή και ευτυχισμένο γάμο, προς μεγάλη απογοήτευση της συζύγου του”, σύμφωνα με τον Ρότζερς.

Το βιβλίο περιγράφει την αγωνία που βίωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν η πρώτη του σύζυγος, Νίλια, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1972 μαζί με την κόρη τους Ναόμι.

Αυτός και η Τζιλ παντρεύτηκαν το 1977, αλλά χρειάστηκαν πέντε προτάσεις από τον Μπάιντεν για να πει το πολυπόθητο “ναι” η Τζιλ.