Κόσμος

Το κοριτσάκι χωρίς χέρια που συγκίνησε το διαδίκτυο: Δεν παίζει, αλλά ζει τη χαρά

Ζει τη στιγμή με όλη της την ψυχή κι ας μην μπορεί να παίξει με τους φίλους της
Ραγίζει καρδιές ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, καταγράφοντας μια μικρή, αθόρυβη στιγμή γεμάτη συναίσθημα. Ένα κοριτσάκι χωρίς χέρια στην Ινδία παρακολουθεί τους φίλους της να παίζουν και, αντί για λύπη, το πρόσωπό της φωτίζεται από ένα ζεστό χαμόγελο.

Η Diva Choudhary μοιράστηκε το βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram. Σε αυτό, το κοριτσάκι από την Ινδία κάθεται δίπλα σε μια σκάλα, την ώρα που δύο αγόρια τρέχουν και γελούν λίγα μέτρα πιο πέρα. Εκείνη δεν μπορεί να συμμετάσχει με τον ίδιο τρόπο – κι όμως, είναι σαν να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι. Με το βλέμμα της καρφωμένο πάνω τους, γελά μαζί τους, αντιδρά σε κάθε τους κίνηση, ζώντας τη στιγμή με όλη της την ψυχή.

 
 
 
 
 
Δεν υπάρχει ίχνος θλίψης στο πρόσωπό της. Μόνο χαρά. 

Όπως έγραψε και στη λεζάντα της ανάρτησης: «Απλά κάθεται και τους παρακολουθεί να παίζουν, γελώντας με τους φίλους της και χωρίς να είναι θλιμμένη». 

