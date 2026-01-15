Το Κρεμλίνο συντάσσεται με τον Τραμπ: Έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί την ειρήνη

Με τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ συντάσσεται το Κρεμλίνο όσον αφορά στο ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο ουκρανικό.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται πιο απρόθυμος. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία. Η Ουκρανία δείχνει λιγότερο πρόθυμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε λύση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε μονολεκτικά: «Ο Ζελένσκι», εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τη στάση του Ουκρανού ηγέτη.