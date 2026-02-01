Το Μεξικό θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα στην Κούβα παρά τις απειλές των ΗΠΑ

Το Μεξικό θα στείλει την ερχόμενη εβδομάδα ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών τροφίμων.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος στο Μεξικό Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, μετά την απειλή των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο την Κούβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδιάζουμε να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, τρόφιμα και άλλα προϊόντα, επιλύοντας παράλληλα διπλωματικά το ζήτημα των παραδόσεων πετρελαίου για ανθρωπιστικούς λόγους», δήλωσε η Σεϊνμπάουμ σε δημόσια ομιλία της.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που ορίζει ότι η Ουάσινγκτον «θα μπορούσε» να επιβάλει δασμούς, αδιευκρίνιστου ύψους, στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα συνιστά «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Το Μεξικό έχει γίνει ένας κρίσιμος προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από την αναστολή παραδόσεων αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα αυτή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σεϊνμπάουμ έχει δηλώσει ότι το Μεξικό θα παραμένει αλληλέγγυο με την Κούβα, ενώ παράλληλα έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών της να επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον για να «κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις» του διατάγματος Τραμπ.

«Η εφαρμογή τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, πλήττοντας άμεσα τα νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες υπηρεσίες απόλυτα απαραίτητες για τον κουβανικό λαό», δήλωσε χθες η πρόεδρος του Μεξικού.

Ενώ η κυβέρνησή της συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να καθορίσει το μέλλον των αποστολών αργού πετρελαίου, η πρόεδρος του Μεξικού αποφάσισε να «στείλει και άλλα βασικά προϊόντα στον κουβανικό λαό», πρόσθεσε.

Η Σεϊνμπάουμ αρνήθηκε επίσης ότι συζήτησε με τον Τραμπ τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι της είχε ζητήσει να σταματήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από το Μεξικό προς τη χώρα της Καραϊβικής.

«Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ το ζήτημα του κουβανικού πετρελαίου με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε σήμερα.

Το Μεξικό βρέθηκε αντιμέτωπο με απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για την επιβολή δασμών αφότου επέστρεψε ο Ρεπουμπλικάνος στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ενώ πλησιάζει στον ορίζοντα η επαναδιαπραγμάτευση τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά και τις ΗΠΑ.