Το μνημόσυνο Μπάιντεν στους 400.000 νεκρούς του κορονοϊού και η νοσοκόμα στην οποία υποκλίθηκε όλη η Αμερική

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρωτοστάτησε χθες Τρίτη, μία ημέρα πριν την ορκωμοσία του, σε τελετή στη μνήμη των 400.000 Αμερικανών που πέθαναν λόγω κορονοϊού τους τελευταίους 11 μήνες.

Η τελετή αυτή στην οποία παρέστησαν τόσο ο Μπάιντεν όσο και η αντιπρόεδρος του Κάμαλα Χάρις στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον ήταν η πρώτη φορά που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτίει φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

“Για να θεραπευτούμε, πρέπει να θυμόμαστε. Είναι δύσκολο μερικές φορές να θυμάται κανείς, αλλά με αυτό τον τρόπο θα θεραπευθούμε. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό ως έθνος”, τόνισε ο Μπάιντεν στην έναρξη της τελετής.

Την ώρα που μιλούσε άναψαν 400 ηλεκτρικές λάμπες κατά μήκος της τεχνητής λίμνης που βρίσκεται στο Μνημείο Λίνκολν προς τιμή των 400.000 νεκρών, ενώ η τραγουδίστρια της γκόσπελ Γιολάντα Άνταμς τραγούδησε το “Halleluja” και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή.

If you were not moved by this, you’re not human.



This hit me with deep sadness – and yes…extreme anger how it has come to this.



Rest in peace to the 400K+ that have passed.#COVID19 #WashingtonDC #COVIDMemorial #RestInPeace #memorial #nationalmall #BidenHarrisInauguration pic.twitter.com/uRCfO0ShQd