Το ΝΑΤΟ απαντά για τα σενάρια επιθέσεων του Ιράν στην Ευρώπη – «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή»

Έτοιμο να απαντήσει κάθε απειλή είναι το ΝΑΤΟ σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σχετικά με την αποκάλυψη των «Financial Times» ότι το Ιράν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους», διεμήνυσε αξιωματούχος της Συμμαχίας μετά το δημοσίευμα των «Financial Times» για το Ιράν. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ, με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ.

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«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια που «φουντώνουν» έχουν θέσει σε επιφυλακή και την Ελλάδα. Με τη στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους συμμάχους, έχοντας στο τραπέζι όλα τα πιθανά σενάρια και τις κινήσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν να παραμένουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενισχύοντας την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη της κρίσης.

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Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται η μετακίνηση της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί.