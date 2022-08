Τα συγχαρητήριά του έδωσε το ΝΑΤΟ προς την Τουρκία για την100η επέτειο της ανεξαρτησίας της, την επέτειο δηλαδή της Μικρασιατικής καταστροφής.

Συγκεκριμένα, το ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο twitter ευχήθηκε «Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης» λέγοντας πως «Σήμερα είναι η 100ή επέτειος από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Υπενθυμίζεται πως με αφορμή την επέτειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «ποταπούς» τους Έλληνες, ενώ καταφέρθηκε και κατά «κάποιων» συμμάχων, επικρίνοντας «τις εχθρικές συμπεριφορές εναντίον της Τουρκίας και την υποστήριξη που παρέχεται σε αυτούς που επιδεικνύουν τέτοιες συμπεριφορές» (σσ εννοώντας την δήθεν «ανοχή» που επιδεικνύουν στην «χρήση» των S-300 από την Ελλάδα)».

Την ίδια μέρα λοιπόν που έγιναν αυτές οι δηλώσεις, το ΝΑΤΟ συνεχάρη την Τουρκία.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9