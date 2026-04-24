Το Πακιστάν μιλάει για «σημαντικές εξελίξεις» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα φτάσει απόψε στην πακιστανική πρωτεύουσα, μαζί με μια μικρή ομάδα διαπραγματευτών και αξιωματούχων
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί / Reuters

Ιδιαίτερη κινητικότητα σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στο διπλωματικό πεδίο του πολέμου της Μέσης Ανατολής, διότι το Πακιστάν υποστηρίζει ότι Ιράν και ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγές πληροφόρησης από την κυβέρνηση του Πακιστάν αποκάλυψαν σήμερα (24.04.2026) στο AL Jazeera ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα επίτευξης σημαντικής εξέλιξης» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πακιστάν μίλησαν στο Sky News και τόνισαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα φτάσει απόψε στην πακιστανική πρωτεύουσα, μαζί με μια μικρή ομάδα διαπραγματευτών και αξιωματούχων.

Την είδηση αυτή επιβεβαιώνουν τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press.

