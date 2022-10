To Κέντρο Τεχνών Λόουρι στο Σάλφορντ πλήρωσε 7,8 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας για το έργο «Going to the Match» Λ.Σ.Λόουρι, ζωγραφισμένο το 1953, σε δημοπρασία. Ο πίνακάς είναι ιδιαίτερα γνωστός σε οπαδούς του ποδοσφαίρου, αφού αποτυπώνει την απήχηση και την αγάπη για το άθλημα.

Η αγορά του πίνακα μέσα από δημοπρασία, έγινε δυνατή με δωρεά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Law Family, το οποίο δημιουργήθηκε από τον διαχειριστή hedge fund και δωρητή του Συντηρητικού κόμματος, Άντριου Λόου και τη σύζυγό του, Ζόι.

Η Τζόλι Φόσετ, διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Τεχνών Λόουρι δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό το εμβληματικό έργο τέχνης πρέπει να παραμείνει σε κοινή θέα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να το βλέπει το ευρύτερο δυνατό κοινό, δωρεάν».

Ο πίνακας «Going to the Match» αποτυπώνει την καθολική απήχηση του ποδοσφαίρου. Απεικονίζει μία σκηνή πόλης, ένα μεγάλο πλήθος που κατευθύνεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

