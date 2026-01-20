Κόσμος

Το sms του Μακρόν στον Τραμπ: Σε περιμένω στο Παρίσι – Δεν καταλαβαίνω τι πας να κάνεις με την Γροιλανδία

«Φίλε μου, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα για το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε στη Γροιλανδία»
Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν
Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Evelyn Hockstein

Ένα sms του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε η Αμερικανική Προεδρία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στο sms ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι τον περιμένει στο Παρίσι με τους επτά ισχυρότερους του κόσμου G7 για να συζητήσουν για όλα τα ανοικτά μέτωπα του πλανήτη.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ ο Μακρόν του λέει ότι «είμαστε μαζί στο θέμα της Συρίας και του Ιράν, δεν καταλαβαίνω τι πας να κάνεις με την Γροιλανδία. Έλα να συναντηθούμε να χτίσουμε ξανά την σχέση μας». Και εμφανίστηκε διατεθειμένος να συγκληθεί η G7 μετά το Νταβός την Πέμπτη.

macron macron

 

Όλο το μήνυμα:

«Φίλε μου, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα για το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε στη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε σπουδαία πράγματα: 1) Μπορώ να οργανώσω μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης. Μπορώ να προσκαλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύριους και τους Ρώσους στο περιθώριο 2) Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη πριν επιστρέψετε στις ΗΠΑ. Εμμανουέλ».

Κόσμος
31
