Το Starship της SpaceX του Έλον Μασκ εξερράγη ξανά κατά τη διάρκεια δοκιμής – Δείτε βίντεο

Δεν πήγε και πολύ καλά η δοκιμή ρουτίνας ενός πυραύλου Starship της SpaceX, εταιρείας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Όπως ανακοινώθηκε από τις Αρχές του Τέξας στις ΗΠΑ, ο πύραυλος της SpaceX του Έλον Μασκ εξερράγη κατά τη διάρκεια της δοκιμής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

«Ο Starship, ο οποίος ετοιμαζόταν για τη 10h δοκιμή εν πτήσει, αντιμετώπισε μια μείζονα ανωμαλία ενώ βρισκόταν σε εγκατάσταση δοκιμής στη Starbase», επιβεβαίωσε η SpaceX σε μήνυμα στο X, διευκρινίζοντας πως «μια ζώνη ασφαλείας είχε σχηματισθεί και διατηρηθεί γύρω από το χώρο σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης» και πως «όλο το προσωπικό είναι σώο και υγιές».

Δείτε τη στιγμή που ο πύραυλος εκρήγνυται μετά το 1:56:00 του βίντεο

Η εταιρεία ξεκαθάρισε επίσης πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ έκανε γνωστό ότι η φωτιά που προκλήθηκε συνέχισε να καίει για περισσότερες από δύο ώρες.

