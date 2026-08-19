Το σχέδιο τριών φάσεων του ΝΑΤΟ για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση στη Βαλτική: «Αυτόνομη ζώνη» από drones και χτυπήματα σε βάθος

Το ΝΑΤΟ έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο τριών φάσεων για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας εναντίον κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Το σχέδιο περιγράφει, σύμφωνα με τη γερμανική Bild, τις ενέργειες που θα το ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, αλλά και μιας χερσαίας εισβολής σε περίπτωση που η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση εναντίον των χωρών της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου εισβολής στην Εσθονία, τη Λετονία ή τη Λιθουανία.

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Βασικοί στόχοι της Συμμαχίας σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν να ανακόψει τη ρωσική επίθεση και να αποδυναμώσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο NATO Land Warfighting Concept, το οποίο αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του Αμερικανού αξιωματικού του στρατού, ταγματάρχη Άντριου Πίνγκρι.

Πρώτος στόχος η εξουδετέρωση των πυραυλικών επιθέσεων

Σύμφωνα με τη Bild, σε ένα υποθετικό σενάριο ρωσικής επίθεσης στις χώρες της Βαλτικής, η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυραύλους και drones, ενώ παράλληλα θα επιχειρούσε χερσαία προέλαση με τεθωρακισμένα και άρματα μάχης.

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Η πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ θα ήταν η αντιμετώπιση των πυραυλικών επιθέσεων.

Η Συμμαχία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα και drones με στόχο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ρωσικών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων.

Μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο σενάριο είναι και ο θύλακας του Καλίνινγκραντ, όπου η Ρωσία έχει αναπτύξει σημαντικές αντιαεροπορικές και πυραυλικές δυνατότητες.

«Αυτόνομη ζώνη» στα σύνορα με Ρωσία και Λευκορωσία

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας λεγόμενης «αυτόνομης ζώνης» κατά μήκος των συνόρων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

REUTERS / Valentyn Ogirenko / File Photo

Η ζώνη αυτή θα λειτουργούσε ως ένα είδος αμυντικού φράγματος ανάμεσα στις ρωσικές δυνάμεις και τις κύριες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό concept, την άμυνα της ζώνης θα αναλάμβαναν κυρίως drones και μη επανδρωμένα στρατιωτικά οχήματα, ενώ δεν προβλέπεται η άμεση ανάπτυξη μεγάλου αριθμού στρατιωτών του ΝΑΤΟ μέσα σε αυτήν.

Εάν οι ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν την προέλασή τους, τα μη επανδρωμένα συστήματα θα χρησιμοποιούνταν για να τις περιορίσουν και τελικά να ανακόψουν την προέλασή τους.

Στο στόχαστρο η ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τη Bild, θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Το επίκεντρο θα ήταν οι υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής που υποστηρίζουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Μεταξύ των πιθανών στόχων αναφέρονται:

στρατιωτικά αεροδρόμια,

εργοστάσια και εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής,

γέφυρες,

σιδηροδρομικές γραμμές,

υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατευμάτων και πολεμικού υλικού προς το μέτωπο.

Στόχος θα ήταν να προκληθούν σοβαρές διαταραχές στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, ώστε να καταστεί δυσκολότερη η οργάνωση νέων κυμάτων επίθεσης από τη Μόσχα.

Σχεδιασμός για συνεργασία με Ρώσους που αντιτίθενται στον Πούτιν

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει η Bild αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας με Ρώσους που αντιτίθενται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ιδέα ενός «αερογέφυρας», μέσω της οποίας αεροσκάφη θα μπορούσαν να μεταφέρουν drones και ρομποτικά συστήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Τα μη επανδρωμένα αυτά συστήματα θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν εναντίον στρατιωτικών βάσεων και αεροδρομίων.

Ωστόσο, το επιχειρησιακό concept υπογραμμίζει ότι στόχος του ΝΑΤΟ δεν θα ήταν η κατάκτηση της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το σενάριο, σκοπός θα ήταν η αναχαίτιση και απώθηση των ρωσικών δυνάμεων έως τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ρωσίας.

Το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί απαραίτητο να κρατήσει το σχέδιο απολύτως μυστικό

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του σχεδίου είναι ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές του ΝΑΤΟ δεν θεωρούν απαραίτητο να παραμείνουν όλες οι προβλέψεις απολύτως μυστικές.

Η λογική της Συμμαχίας είναι ότι η αποτροπή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα όταν ένας πιθανός αντίπαλος γνωρίζει εκ των προτέρων την απάντηση που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Έτσι, το συγκεκριμένο concept δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό για την πιθανή αντίδραση της Συμμαχίας σε περίπτωση πολέμου. Αποτελεί ταυτόχρονα και μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία, με στόχο να καταστήσει σαφές το πιθανό κόστος μιας επίθεσης εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες της Συμμαχίας προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την προετοιμασία τους για το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης.

Η Πολωνία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαθέτει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα σε μια νέα μεγάλης κλίμακας πρόκληση.

«Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ελπίζοντας ότι δεν θα ξεκινήσει ποτέ», δήλωσε ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας.

Την ίδια ώρα, η Λετονία εκτιμά ότι η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εκφοβίσει τα κράτη που στηρίζουν την Ουκρανία.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν ήδη μια σειρά από περιστατικά δολιοφθορών, απόπειρες επιθέσεων, εμπρησμούς και άλλες ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως προκλήσεις.

Βάσει του δημοσιεύματος της Bild, το σχέδιο ξεκαθαρίζει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιδίωκε την κατοχή ή την κατάκτηση ρωσικού εδάφους.

Αντίθετα, ο στόχος θα ήταν να σταματήσει μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή και να απωθηθούν οι δυνάμεις της Μόσχας πίσω στα ρωσικά σύνορα.