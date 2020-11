Το συγκινητικό γράμμα ενός 8χρονου στον Μπόρις Τζόνσον: «Θα έρθει φέτος ο Άγιος Βασίλης;» (pic)

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Μπόρις Τζόνσον, θέλοντας να καθησυχάσει τους μικρούς Βρετανούς πολίτες ενόψει των Χριστουγέννων. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας διαβεβαίωσε μέσω επιστολής τον 8χρονο Μόντι ότι ο Άγιος Βασίλης θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού.

Το τελευταίο διάστημα ο Μπόρις Τζόνσον έχει δεχθεί δεκάδες επιστολές αγωνίας από μικρούς Βρετανούς, οι οποίοι ανησυχούν για το κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να επηρεάσει την δουλειά του αγαπημένου τους Αγίου και να μην λάβουν τα δώρα τους.

Στην επιστολή μάλιστα, ο 8χρονος Μόντι ρωτούσε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας αν έχει καλύτερες πιθανότητες να δεχθεί επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη, αφήνοντας λίγο…αντισηπτικό δίπλα από τα μπισκότα που προσφέρει κάθε χρόνο ως κέρασμα στον Άγιο. Η υπευθυνότητα και η ετοιμότητα του μικρού φάνηκαν να συγκινούν τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποφάσισε να λύσει επιτέλους την σιωπή του σχετικά με το ζήτημα, κοινοποιώντας μάλιστα την απάντησή του στο Twitter.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄



I’ve had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg