Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα για ανάπτυξη στρατού στη Γάζα – Ο Τραμπ ευχαριστεί και την Ελλάδα

Υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τάχθηκε την Δευτέρα (17.11.2025) το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ψηφοφορία του.

Το κείμενο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας ψήφισαν 13 κράτη μέλη του ΣΑ. Ο Αμερικανός, μάλιστα, πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το κείμενο «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να φέρει σε πέρας «την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος… Δεν γίνεται καμιά αναφορά στη σύνθεσή της.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το κείμενο ψηφίστηκε αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Έπειτα από τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού αρχίσει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας «μπορεί εντέλει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει.

Από την πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Απορρίπτει το σχέδιο η Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της απέρριψε την ψήφιση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχεδίου ψηφίσματος που υπέβαλαν οι ΗΠΑ για την έγκριση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, λέγοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στα δικαιώματα και τα αιτήματα των Παλαιστινίων, ευνοεί την ισραηλινή κατοχή και επιδιώκει να επιβάλει διεθνή κηδεμονία στον θύλακα, στην οποία αντιτίθενται οι Παλαιστίνιοι και οι παρατάξεις της αντίστασης».

«Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι παρατάξεις του απορρίπτουν», ανέφερε η ομάδα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Telegram.

Συνεχίζει: «Η ανάθεση στη διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την αφαιρεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής.

Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εφόσον συσταθεί, πρέπει να αναπτύσσεται μόνο στα σύνορα για να διαχωρίζει τις δυνάμεις, να επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός και πρέπει να βρίσκεται πλήρως υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ».

Σύμφωνα με το Reuters το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα υποστηρίζει ότι «η αντίσταση κατά του Ισραήλ με κάθε μέσο είναι νόμιμη», και αρνείται να αφοπλιστεί. Ενας εκπρόσωπος της Χαμάς είχε δηλώσει στο Al Jazeera ότι η ομάδα θα απορρίψει τον ξένο έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν με τη σειρά του σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια επέκρινε το ότι το ΣΑ ενστερνίζεται «αμερικανική πρωτοβουλία στη βάση υποσχέσεων της Ουάσιγκτον, παραχωρώντας τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στην επιτροπή ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.