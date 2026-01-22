Κόσμος

Το Βόρειο Σέλας από το διάστημα: Μαγικές εικόνες κατέγραψε κοσμοναύτης – «Ήταν σαν να πλέαμε στο φως»

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μοιράστηκε Ρώσος κοσμοναύτης από το διάστημα
Βόρειο Σέλας

Ο Ρώσος κοσμοναύτης της Roscosmos, Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, κατέγραψε με την κάμερά του το Βόρειο Σέλας όπως φαινόταν από το διάστημα, μέσα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προσφέροντας μοναδικές εικόνες ενός από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη.

Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων δύο δεκαετιών, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και αποτυπώνουν το σέλας να φωτίζει την ατμόσφαιρα της Γης με εντυπωσιακά χρώματα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, στις 20 Ιανουαρίου, ο Κουντ-Σβέρτσκοφ αναφέρθηκε στην ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, σημειώνοντας ότι τότε κυριαρχούσε μια έντονη κόκκινη λάμψη. «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων 20 ετών, υπήρχε άφθονο κόκκινο φως. Ήταν σαν να πλέαμε κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα ακτινοβολίας παρόμοιας έντασης είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2003. Το Βόρειο Σέλας, προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, τα οποία συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης και δημιουργούν εντυπωσιακές φωτεινές εμφανίσεις.

