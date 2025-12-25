Τορίνο: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι της οικογένειάς του

Μία τραγωδία συνέβη σήμερα (25/12/2025) στο Τορίνο, με έναν 47χρονο άνδρα, τον Τζιοβάνι Λόπεζ, ο οποίος πέθανε από πνιγμό μπροστά στην οικογένειά του που είχε συγκεντρωθεί για το μεσημεριανό γεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων, αφού πνίγηκε από μία μπουκιά πανετόνε.

Ο πνιγμός του άνδρα φαίνεται να έγινε την ώρα που βρισκόταν στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο Τορίνο όταν έφαγε μία μπουκιά πανετόνε, πνίγηκε και πέθανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της οικογένειας προσπάθησαν αμέσως να τον βοηθήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας υπέφερε από σοβαρό πνιγμό, κάλεσαν αμέσως το 911.

Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Borgo Nuovo. Ήταν περίπου 2:30 μ.μ. Οι διασώστες προσπάθησαν να σώσουν τον άνδρα αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν συνήλθε.

Μετά την ιατροδικαστική εξέταση ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός.