Τορόντο – επίθεση στην ελληνική συνοικία: Ένα 10χρονο κορίτσι και μια 18χρονη, νεκρές από τις σφαίρες του πιστολέρο

Τα στοιχεία των δύο νεκρών δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ορισμένοι τραυματίες εξακολουθούν και βρίσκονται σε “σοβαρή” κατάσταση, επισήμανε ο Σόντερς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Δεν γνωρίζουμε γιατί συνέβη αυτό το αιματηρό συμβάν” σημείωσε σε δημοσιογράφους ο ίδιος, προσθέτοντας ότι δεν θα προβεί σε εικασίες σχετικά με τα κίνητρα του ενόπλου, που αργότερα βρέθηκε νεκρός σε ένα δρομάκι.

“Είναι παρά πολύ νωρίς να αποκλείσουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο”.

Ο δράστης, οπλισμένος με ένα περίστροφο, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στις 22.00 τοπική ώρα χθες το βράδυ (05.00 ώρα Ελλάδας) στη λεωφόρο Ντάνφορντ, όπου υπάρχουν πολλά εστιατόρια και χώροι ψυχαγωγίας για οικογένειες στην ελληνική συνοικία της πόλης, το Greektown. Ο ένοπλος διέσχισε την πολυσύχναστη λεωφόρο πυροβολώντας προς πάσα κατεύθυνση.

Ο 29χρονος από το Τορόντο ενεπλάκη κατόπιν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς, έφυγε από την περιοχή και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με τη Μονάδα Ειδικών Ερευνών της αστυνομίας του Τορόντο. Όταν εντοπίστηκε, έφερε τραύμα από σφαίρα όμως οι αρχές δεν έχουν έως τώρα αποσαφηνίσει τις συνθήκες ή την αιτία του θανάτου του.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό με μήνυμά του σήμερα στο Twitter επισήμανε:

“Οι πολίτες του Τορόντο είναι ισχυροί, δυνατοί και γενναίοι και θα είμαστε εκεί για να σας στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”.

My thoughts are with everyone affected by the terrible tragedy on the Danforth last night in Toronto, and may the injured make a full recovery. The people of Toronto are strong, resilient and brave – and we’ll be there to support you through this difficult time.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 23, 2018