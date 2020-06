Απίστευτες εικόνες βίας έρχονται από το Χάρλεμ με θύμα έναν άνδρα ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει μια ληστεία εναντίον μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας από 5 άτομα.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει τον 36χρονο να περπατάει πάνω – κάτω περιμένοντας με αγωνία το ασθενοφόρο με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του!

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος δέχθηκε επίθεση με κουζινομάχαιρο τόσο στον κορμό του όσο και στο κεφάλι του σε δρόμο του Χάρλεμ προσπαθώντας να υπερασπιστεί μια 34χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίσης επίθεση μέσα στη μέση του δρόμου από 4 άνδρες και μια γυναίκα. Η 34χρονη δέχθηκε μαχαιριές στο πρόσωπο για να τους δώσει την τσάντα της.

Και τα δυο θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση.

#Harlem A suspected white supremacist attempted to "sexually assualt" a Black woman. Seems as if the "community" administered justice!#DefundThePolice #NoAntiBlackRacism #FirstThem @tariqnasheed @bobdabolino01 @DeeTubman @Timsomor @Five5thss @Kellie_Pryor @JohnTay79183703 pic.twitter.com/2uwqI58HLC