Λίγες μέρες πριν τις εκλογές (28.5.2023) στην Τουρκία ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υπέβαλε αγωγή κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη δημοσίευση βίντεο από την πλευρά του προέδρου της χώρας, που αφήνει να εννοηθεί ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης έχει σχέσεις με μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

«Προχωρήσαμε στην κατάθεση αγωγής κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», έγραψε στο Twitter χθες Τετάρτη ο Τζελάλ Τσελίκ, δικηγόρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, επικεφαλής του οποίου είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Τσελίκ διευκρίνισε ότι στην αγωγή κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζητεί σχεδόν 1 εκατ. τουρκικές λίρες, περίπου 47.000 ευρώ, τα οποία έχει δεσμευθεί ότι θα προσφέρει σε ταμείο που φροντίζει για τη μόρφωση παιδιών νεκρών Τούρκων στρατιωτικών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια μεγάλης προεκλογικής του συγκέντρωσης στις 7 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη προέβαλε σύντομο βίντεο στο οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι ο Κιλιτσντάρογλου «συμπορεύεται με το PKK», μια οργάνωση την οποία η Τουρκία και η Δύση έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική.

Στο βίντεο ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης καλεί τους Τούρκους να πάνε «μαζί στις κάλπες» για τις προεδρικές εκλογές υπό τους ήχους του προεκλογικού τραγουδιού του, κάτι που στο αμέσως επόμενο πλάνο φαίνεται επαναλαμβάνουν μέλη του PKK χτυπώντας τα χέρια τους στον ρυθμό του τραγουδιού.

🔴A manipulated video of Kemal Kılıçdaroğlu with members of the PKK has resurfaced in Turkey ahead of the presidential run-offs, with the country witnessing a widespread disinformation campaign.#PKK | #Erdogan |#kemalkilicdarogluhttps://t.co/EpJsW8MFskhttps://t.co/cYYEg8eGn2 pic.twitter.com/h6WPJfRB7S