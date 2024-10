Τουρκία: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βιομηχανίας – Συγκλονιστικά πλάνα από τις επιθέσεις των δραστών

Συναγερμός σήμανε σήμερα (23.10.2024) στην Τουρκία, καθώς σημειώθηκε έκρηξη και ακούστηκαν πυροβολισμοί λίγο μετά τις 4 μ.μ στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) στην Άγκυρα.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, οι αρχές ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, μετά την έκρηξη και τους πυροβολισμούς, ενώ το Associated Press έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση από βομβιστή αυτοκτονίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτα ακούστηκε έκρηξη στην πύλη εισόδου των εγκαταστάσεων της Τουρκικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, που βρίσκεται στο προάστιο Καχραμάνκαζάν της Άγκυρας. Στη συνέχεια, ακούστηκαν πυροβολισμοί και δόθηκε εντολή στο προσωπικό να κατευθυνθεί στα καταφύγια, για λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες και δήλωσε επίσης ότι στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό, ενώ προτεραιότητα είναι η ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων της Χωροφυλακής και της αστυνομίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη δημοσιευτεί νέα πλάνα από τους δράστες την στιγμή που πυροβολούν και μπαίνουν μέσα στο κτίριο της TUSAS. Οι δράστες φαίνεται ότι είναι τρεις, εκ των οποίων μια γυναίκα.

