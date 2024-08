Τουρκία: Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε 5 επαρχίες – Από φωτιά που άναψαν για πικ νικ κάηκε περιοχή στο Κορδελιό

Πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μαίνονται για τρίτο 24ωρο σε όλη την Τουρκία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σε 12 επαρχίες στη βόρεια και δυτική Τουρκία τις επόμενες δέκα ημέρες.

Πυροσβέστες μάχονται με τις πυρκαγιές σε πέντε επαρχίες, δήλωσε ο υπουργός Δασών της Τουρκίας, αν και η μία στην περιοχή της Σμύρνης, έχει κοπάσει κάπως και δεν απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κορδελιό (Καρσίγιακα) της Σμύρνης προκλήθηκε από φωτιά που άναψαν τρεις άνθρωποι που έκαναν πικ νικ κοντά σε δασική περιοχή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος πρόσθεσε πως οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών.

«Η ένταση της πυρκαγιάς έχει μειωθεί, και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές προς το παρόν», δήλωσε ο Γιουμακλί. Η πυρκαγιά καίει στο εσωτερικό μιας κοιλάδας που είναι δύσκολο να προσεγγιστεί από την ξηρά, είπε ακόμη.

Η πυρκαγιά που ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, πλησίασε σε κατοικημένες περιοχές χθες, Παρασκευή, καταστρέφοντας σπίτια και επιχειρήσεις και οδηγώντας σε απομακρύνσεις κατοίκων.

Δεκαέξι σπίτια και 30 χώροι εργασίας σε μια βιομηχανική περιοχή κάηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος της Σμύρνης Τζεμίλ Τουγκάι σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες πως 78 άνθρωποι επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

