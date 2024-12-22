Τουρκία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε προαύλιο νοσοκομείου στη Μούγλα – 4 νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο προαύλιο νοσοκομείου στη Μούγλα της Τουρκίας το πρωί της Κυριακής (22.12.24).

Ο κυβερνήτης της επαρχίας που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Τουρκία ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτίριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.

«Το νοσοκομειακό ελικόπτερο του υπουργείου Υγείας, το οποίο απογειώθηκε από το νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας στο Κιοτεκλί της Μούγλα γύρω στις 10:06 χτύπησε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου κατά την απογείωση», δήλωσε ο Ιντρίς Ακμπιγίκ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, ένας γιατρός και ένα άτομο προσωπικό. Και οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους.

Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφεται η στιγμή που το ελικόπτερο προσπαθεί να απογειωθεί και ενώ είναι στον αέρα λόγω των ισχυρών ανέμων κατευθύνεται προς τα πίσω, με αποτέλεσμα τελικά να συντριβεί.

❝Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor❞ Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’da ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/6G2rRIseIi pic.twitter.com/RRx6YWagUW

Bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüş.

2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiş.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız… pic.twitter.com/2NXV27n9jB