Τουρκία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε προαύλιο νοσοκομείου στη Μούγλα – 4 νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο προαύλιο νοσοκομείου στη Μούγλα της Τουρκίας το πρωί της Κυριακής (22.12.24).
Ο κυβερνήτης της επαρχίας που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Τουρκία ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτίριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.
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«Το νοσοκομειακό ελικόπτερο του υπουργείου Υγείας, το οποίο απογειώθηκε από το νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας στο Κιοτεκλί της Μούγλα γύρω στις 10:06 χτύπησε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου κατά την απογείωση», δήλωσε ο Ιντρίς Ακμπιγίκ.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, ένας γιατρός και ένα άτομο προσωπικό. Και οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους.
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Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη.
Muğla’da 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/YhK0Zvwtf3 pic.twitter.com/CIZlUxY76p— Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) December 22, 2024
Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφεται η στιγμή που το ελικόπτερο προσπαθεί να απογειωθεί και ενώ είναι στον αέρα λόγω των ισχυρών ανέμων κατευθύνεται προς τα πίσω, με αποτέλεσμα τελικά να συντριβεί.
#SonDakika(@ZombiliceTR) December 22, 2024
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düşen ambulans helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/yOiy05ny5i
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne helikopter çarpmış.(@Turk_Tug_) December 22, 2024
İnşallah can kaybı yoktur. pic.twitter.com/IdxAdw266Q
❝Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 22, 2024
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’da ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/6G2rRIseIi pic.twitter.com/RRx6YWagUW
#CANLI Muğla Valisi İdris Akbıyık: Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter kalkış esnasında eğitim araştırma hastanesinin 4. katına çarparak düşüyor. İçerisinde bulunan 1 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti. pic.twitter.com/jmEV5onYZT— 24 TV (@yirmidorttv) December 22, 2024
Bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüş.— Dahiliye Doktoru (@DahiliyeDoktoru) December 22, 2024
2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiş.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız… pic.twitter.com/2NXV27n9jB