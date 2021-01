Τουρκία: Φοιτητική εξέγερση για τον διορισμό Πρύτανη με διάταγμα του Ερντογάν

Εκατοντάδες φοιτητές του εμβληματικού Πανεπιστημίου του Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης διαδήλωσαν σήμερα διαμαρτυρόμενοι για τον διορισμό πρύτανη από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μέσω αυτού για την απόπειρα επιβολής του ελέγχου της τουρκικής εξουσίας επί του ιδρύματος.

«Δεν θέλουμε πρύτανη διορισμένο» από την εξουσία, «Θα φύγει, εμείς θα μείνουμε!» φώναζαν οι 1.000 περίπου φοιτητές που έκαναν πορεία κοντά στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

Τουλάχιστον δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν από την αστυνομία στις παρυφές της συγκέντρωσης, όπως ανακοίνωσε ομάδα υποστήριξης στο Twitter.

Ο Μελίχ Μπουλού, 50 ετών, επελέγη από τον Ταγίπ Ερντογάν για να διευθύνει το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Boğaziçi University), ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπου οι παραδόσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα και όπου έχει φοιτήσει μέρος της τουρκικής ελίτ.

Ο διορισμός του προσώπου αυτού, που δεν έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο και το 2015 είχε προσπαθήσει να εκλεγεί με τα χρώματα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν προκάλεσε κατακραυγή.

Μάλιστα σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter, η Τουρκική αστυνομία σφράγισε με χειροπέδες την πύλη του Πανεπιστημίου για να αποτρέψουν την είσοδο σε φοιτητές του Ιδρύματος.

Here is Turkish police handcuffing the entrance of Bogazici University gate to prevent the students from entering the campus.



Original protests against the new pro-gov’t president of the uni ended peacefully. This is a second wave protests pic.twitter.com/nfkNY8991U