Φονικό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην στην Τουρκία όταν… τρελό φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε πούλμαν που μετέφερε κόσμο σε έναν γάμο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν 43.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα (2.9.2023) τα ξημερώματα στην εθνική εθνική οδό Ντενιζλί – Καϊσερί της Τουρκίας.

Οδηγός φορτηγού που κουβαλούσε άμμο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε πούλμαν στο οποίο επέβαιναν 48 άτομα.

Το φορτηγό πήγαινε από το Αφιόν Καραχισάρ προς το Ντενιζλί, ενώ το πούλμαν ήταν στο αντίθετο ρεύμα και όδευε από τη Σμύρνη προς το Καϊσερί.

Στο τροχαίο που έγινε στην Τουρκία τραυματίστηκαν ο οδηγός του φορτηγού, ο συνοδηγός του και άλλα 41 άτομα που επέβαιναν στο πούλμαν, ενώ σκοτώθηκαν 6 άτομα τα οποία ήταν στο μοιραίο λεωφορείο που μετέφερε κόσμο σε έναν γάμο, που θα γινόταν στο Καϊσερί.

In Turkish south-west, passenger bus and truck crash— 6 people killed, 43 injured



In the Turkish city of Denizli, a sand truck driver lost control and drove into the oncoming lane, after which he crashed into a passenger bus.



As a result of the accident, 5 people died on the…