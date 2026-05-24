Τουρκία: Η αστυνομία εισέβαλε με χημικά στα γραφεία του CHP – Σκηνές χάους έξω από το κτίριο

Εικόνες χάους έρχονται από την Τουρκία με την πολιτική ένταση να κορυφώνεται βίαια την Κυριακή 24.05.2026, όταν αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, έπειτα από δικαστική απόφαση που αφαίρεσε την εξουσία από την τωρινή ηγεσία του κόμματος.

Η επέμβαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και μέλη του κόμματος CHP που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο όπου μέσα βρίσκεται ο Οζγκιούρ Οζέλ. Οι αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας, έκαναν χρήση χημικών αλλά και πλαστικών σφαιρών προς τους συγκεντρωμένους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπασαν τις μπάρες και τις εισόδους του χώρου, παρά τα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν την πρόσβαση. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, έγινε χρήση δακρυγόνων αλλά και πλαστικών σφαιρών καθώς η ένταση κλιμακωνόταν. Το ιστορικό κτίριο του CHP μετατράπηκε σε πεδίο «μάχης», με σκηνές χάους να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια πολιτών και δημοσιογράφων, ενώ υπάρχουν και αναφορές για τραυματίες.

What a shame. Members of Turkey’s main opposition party, the CHP, are being dragged out of their own headquarters by police and tear-gassed — after Kılıçdaroğlu called in the police to intervene. This is the party that founded the republic. pic.twitter.com/zEN7BeH1JG — Gönül Tol (@gonultol) May 24, 2026

Polis, CHP Genel Merkezi’ne müdahale etti. Parti binasının otopark girişinde bulunan demir kapı, ekipler tarafından kırıldı. Polis, partililere biber gazı ile müdahale etti



Binanın içerisinde bulunan partililer, ana giriş kapısını eşyalar ile kapattı



Gelişmeler canlı aktarım… pic.twitter.com/913TFsU2sh — Medyascope (@medyascope) May 24, 2026

WATCH : Tear gas and fire extinguisher use reported inside CHP Headquarters, visibility inside drops to near zero. pic.twitter.com/OhJX0Or013 — Inside the conflict (@InsidConflict) May 24, 2026

TURKISH POLICE BROKE INTO OPPOSITION HEADQUERTERS İN ANKARA



Reports emerged overnight that an evacuation order for Republican People’s Party (CHP) headquarters is expected to be formally delivered this morning, following an interim court ruling removing Özgür Özel from the party… pic.twitter.com/lZG3jSVFCn — Ekrem İmamoglu News (@NareInanoglu) May 24, 2026

Polis, CHP Genel Merkezi’nde biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahale etti; yaralılar var. pic.twitter.com/frqydYiqmF — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) May 24, 2026

Η κρίση ξέσπασε μετά την απόφαση δικαστηρίου της Άγκυρας, το οποίο έκρινε ως «απολύτως άκυρο» το 38ο συνέδριο του CHP, όπου ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του επί χρόνια προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Το δικαστήριο επικαλέστηκε παρατυπίες στη διαδικασία και ουσιαστικά επανέφερε τον Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία, ακυρώνοντας παράλληλα την κεντρική εκτελεστική επιτροπή και τα υπόλοιπα κομματικά όργανα.

The leader of the party that won Türkiye’s last local elections was removed from office by the court. Police forcibly entered the CHP party headquarters… Are you happy pic.twitter.com/DqkrJHv2Mp — AhmetKartallll (@ahmetas03481601) May 24, 2026

An itibarıyla polisler, plastik mermilerle CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.



Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i koruyor. pic.twitter.com/GLVaC2O6Kr — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) May 24, 2026

Kılıçdaroğlu’nun ‘tahliye’ talebi sonrası CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi!



İçeriye biber gazı sıkıldı, partililer gazdan etkilendi; işte binadaki son durum pic.twitter.com/K8zjrgBp0g — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

Ο Οζγκιούρ Οζέλ αντέδρασε έντονα, δημοσιεύοντας βίντεο μήνυμα στο οποίο δήλωσε πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει. «Το έγκλημά μας είναι ότι νικήσαμε το AKP», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «μπορούν να πάρουν τα σώματά μας, αλλά όχι τον αγώνα μας». Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος του Κιλιτσντάρογλου υπέβαλε αίτημα στην αστυνομία ζητώντας την επίσημη παράδοση των γραφείων του κόμματος στην ομάδα του πρώην προέδρου.

Παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία, η ένταση συνεχίστηκε τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος. Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα μέλη του CHP να αποφύγουν ενέργειες που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία, ενώ ο εκπρόσωπός του δήλωσε θλίψη για τις εικόνες βίας. Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του ιστορικού κόμματος που ίδρυσε ο Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και δημιουργούν νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας στην Τουρκία.

Κιλιτσντάρογλου: Ζητά συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, ζητώντας παράλληλα αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία.

«Παρακαλώ όλες τις οργανώσεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς, το προσωπικό ασφαλείας και όλους τους δημόσιους λειτουργούς που ενεργούν σύμφωνα με την απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου ‘Αγκυρας, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της δικαστικής απόφασης. Επίσης, παρακαλώ να μην υπάρξει καμία ενέργεια ή συμπεριφορά που αντίκειται στην οργανωτική κουλτούρα και την πειθαρχία. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για όσους ενεργήσουν αντίθετα στις εντολές», δήλωσε ο τέως πρόεδρος του CHP.

Μήνυμα Οζγκιούρ Οζέλ για παραμονή στα γραφεία

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα social media, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία, κάνοντας λόγο για «επίθεση» κατά του κόμματος.

«Βρισκόμαστε στο πατρικό μας σπίτι, στα κεντρικά γραφεία του CHP, στην έδρα που είναι παρακαταθήκη του Ατατούρκ. Δεχόμαστε επίθεση. Δεν αρκέστηκαν στο να λάβουν αυτή την παράνομη απόφαση, αλλά ήρθαν και στην πόρτα μας. Τώρα ήρθαν με την αστυνομία. Θέλουν να καταστρέψουν αυτό το κτίριο και να το καταλάβουν. Δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να σηκώσουμε χέρι στην αστυνομία. Μπορούν να πάρουν το σώμα μας, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τον αγώνα μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Εκπρόσωποι της πλευράς που στηρίζει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υποστήριξαν ότι προηγήθηκαν διαβουλεύσεις χωρίς αποτέλεσμα και ότι δεν επετράπη η είσοδός τους στο κτίριο.

Εκρέμ Ιμάμογλου: «Να δώσουμε απάντηση στους λάτρεις της καρέκλας και της εξουσίας»

Παρέμβαση για τις εξελίξεις έκανε και ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από το CHP, την ώρα που η αστυνομία εισερχόταν στα κεντρικά γραφεία του CHP, καλώντας σε πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία.

«Ας δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει σε όσους είναι προσκολλημένοι στην καρέκλα και την εξουσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.