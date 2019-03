Τουρκία: Η τραγουδίστρια της ποπ Σίλα ξεσκεπάζει τη βία εναντίον των γυναικών

Η δίκη του συντρόφου της Σίλα, του διάσημου ηθοποιού Αχμέτ Κουρά, ξεκινά σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μία ημέρα πριν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν πορείες σε πολλές πόλεις της Τουρκίας. Ο Κουράλ, που αρνείται τις κατηγορίες, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αν κριθεί ένοχος.

Προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη η τραγουδίστρια Σίλα Γκέντσογλου, γνωστή απλώς με το όνομα Σίλα, έφερε στο φως της δημοσιότητας τη βία που αναγκάζονται να υποστούν πολλές γυναίκες στην πατριαρχική κοινωνία της Τουρκίας, εκτίμησε ο δικηγόρος της Ρεζάν Εποζντεμίρ.

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μία γυναίκα που ήταν θύμα βίας αποφάσισε με τη θέλησή της να καταγγείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και να φέρει τη δική της δοκιμασία στο επίκεντρο της συζήτησης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο αριθμός των γυναικών που δολοφονούνται ή είναι θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας από τους συντρόφους ή τους συγγενείς τους δεν σταματά να αυξάνει στην Τουρκία.

Το 2018, 440 γυναίκες δολοφονήθηκαν για λόγους που είχαν σχέση με το φύλο τους, έναντι 210 το 2012, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Ας βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες».

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σουϊλού δήλωσε τον Νοέμβριο ότι 133.809 γυναίκες ήταν θύματα βίας το 2017 και περισσότερες από 96.000 τους πρώτους έξι μήνες του 2018.

Η μήνυση που κατέθεσε η Σίλα ενθάρρυνε μεγάλο αριθμό γυναικών που ήταν θύματα βίας από άνδρες να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική γραμμή που δημιουργήθηκε το 2017 από την Ομοσπονδία Ενώσεων Γυναικών Τουρκίας, σύμφωνα με την Κανάν Γκιουλού, στέλεχος της οργάνωσης.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ολοένα και περισσότερες κλήσεις», τόνισε, χωρίς όμως να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό.

Η καταγγελία της Σίλα έκανε τον γύρο του κόσμου ανοίγοντας τη συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα.

Turkish popstar Sıla (real name Sıla Gençoğlu) accuses actor Ahmet Kural of beating her in October. His trial began today in Istanbul. The case is significant because Sıla coming forward is a rare moment in which a woman has spoken out against her abuse https://t.co/xd6O98sHWa

— Raziye Akkoç (@RazAkkoc) March 7, 2019