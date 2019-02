Τουρκία: Κρεοπώλης χτίζει τάφο για την καλύτερη πελάτισσά του – Video

Η ιστορία του κρεοπώλη Ικράμ Κορκμαζέρ και της Γεσίμ έγινε viral στην Τουρκία κι όχι μόνο, μέσω των social media.

Η Γεσίμ, η οποία έκανε τα… ψώνια στο χασάπικό του καθημερινά, έφυγε από τη ζωή πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Ικράμ δεν ξέχασε την φίλη του: την έθαψε στον κήπο του και έχτισε έναν τάφο που ελπίζει ότι θα τον επισκεφθούν πολλοί φιλόζωοι απ’ όλον τον κόσμο.

Η γάτα επισκεπτόταν τακτικά τον Κορκμαζέρ, ο οποίος δεν παρέλειπε να της προσφέρει τα αγαπημένα της μεζεδάκια. Ένας πελάτης την τράβηξε βίντεο, το ανάρτησε στο διαδίκτυο και η Γεσίμ από την Τουρκία έγινε διάσημη.

Ο κρεοπώλης κατασκεύασε τον τάφο της στο αγρόκτημά του, στο Οσμαντσίκ της επαρχίας Μανίσα. Όπως είπε, φιλόζωοι απ’ όλον τον κόσμο – από τις ΗΠΑ και την Ισπανία μέχρι το Ιράν και την Ιαπωνία – του έστειλαν μηνύματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την επιθυμία να επισκεφθούν τον τάφο της.

Kind server in #Turkey lets this #cat choose something DAILY from the deli-counter 🍖You will NEVER have a completely bad day if you show #kindness at least once 🐈🙏 This is so BEAUT!❣️ pic.twitter.com/liOi4UT0HZ

