Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο από την Τουρκία, που δείχνει ένα μωράκι να πέφτει από το μπαλκόνι του σπιτιού του και – για καλή του τύχη – να προσγειώνεται στην πλάτη ενός περαστικού. Το παιδάκι τραυματίστηκε ελαφρά με τους γείτονες να καλούν αμέσως ασθενοφόρο.

Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως αναφέρει η New York Post, σημειώθηκε στην πόλη Amasya της Τουρκίας. Ο Ruhi Asci είχε σταματήσει έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή Haci Ilyas και χάζευε μια βιτρίνα όταν ξαφνικά ένιωσε έναν πόνο στην πλάτη. Όταν ο άνδρας γύρισε να δει τι τον χτύπησε, αντίκρισε ένα παιδάκι δίπλα του πεσμένο στο έδαφος.

Ο Ruhi Asci αμέσως πήρε αγκαλιά το μόλις ενός έτους παιδάκι που είχε πέσει από το μπαλκόνι, θέλοντας να δει αν είναι καλά. Παρά την… ανώμαλη πτώση, το παιδί είχε λίγο αίμα στο στοματάκι του. Οι γείτονες αμέσως κάλεσαν βοήθεια και ήρθε ασθενοφόρο, που οδήγησε το παιδί μαζί με τη μητέρα του στο νοσοκομείο.

«Ένιωσα έναν πόνο σαν να με χτύπησε κάποιος ανάμεσα στους ώμους και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν πως έπεσε από το μπαλκόνι κάποια γλάστρα και με βρήκε εκεί. Είπα μέσα μου ευτυχώς που δεν την έφαγα στο κεφάλι, και γύρισα να δω τι ήταν» είπε ο Ruhi Asci για το συμβάν.

Man saves baby dropped from balcony in shocking video: 'They rolled off my back' https://t.co/vxzA80Udaf pic.twitter.com/Z4YE5zhdQT