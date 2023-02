Τρεις νεκροί και 213 τραυματίες ειναι ο πιο πρόσφατος απολογισμός από τους δύο νέους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Τουρκία, το βράδυ της Δευτέρας, στο Χατάι και στο Σαμαντάγ.

Μία γυναίκα, μεταξύ των νεκρών, έχασε τη ζωή της στο Σαμαντάγ, όταν έπεσε πέτρα στο κεφάλι της, κατά τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19.07 (ώρα Ελλάδας, 20.07 ώρα Τουρκίας), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ συνολικά 213 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τρία λεπτά νωρίτερα, σημειώθηκε δόνηση εντάσεως 6,4 Ρίχτερ, στο Χατάι, όπου κατέρρευσαν κτίρια και είναι σε εξέλιξη έρευνες για εγκλωβισμένους. Να σημειωθεί ότι υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.

(VIDEO) Search and rescue efforts start in a collapsed building in Türkiye's southernmost Hatay province 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/3KSKXV98Hw

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, επικράτησε πανικός στην περιοχή, με τους σεισμοπαθείς να βγαίνουν πανικόβλητοι από τις σκηνές, καθώς φοβήθηκαν ενδεχόμενες πτώσεις δέντρων.

Τα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού στο Χατάι συγκλονίζουν.

Magnitude 6.4 quake occurred at around 8.04 p.m. local time (1704GMT) in Defne district of Hatay, while another magnitude 5.8 tremor struck three minutes later in Hatay’s Samandag area https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/ypKiZ2RNE7