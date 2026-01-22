Τουρκία: Νοσοκόμα κακοποίησε βρέφος που βρισκόταν σε θερμοκοιτίδα και το άφησε ανάπηρο

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει μία νοσοκόμα να κακοποιεί βρέφος που βρισκόταν σε θερμοκοιτίδα στην Τουρκία.

Πραγματικά σοκαριστικά είναι όσα εκτυλίχθηκαν σε ένα μαιευτήριο στην πόλη Καχραμανμάρας στη νότια Τουρκία, όταν μια νοσοκόμα χτύπησε επανειλημμένα νεογέννητο βρέφος, με αποτέλεσμα το μωρό, πλέον ένα κορίτσι 5 ετών, να μείνει παράλυτο.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2021, όταν η νεογέννητη Ντενίζ Εσίν, τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα στο μαιευτήριο, καθώς γεννήθηκε λιποβαρής. Λίγες ημέρες αργότερα, μια νοσοκόμα παρατήρησε ότι το μωρό ήταν σχετικά ακίνητο και είχε πρήξιμο στο αριστερό της πόδι. Αφού την εξέτασαν, διαπίστωσαν ότι το πόδι της ήταν σπασμένο.

Ψάχνοντας για τις αιτίες για την κατάσταση της Ντενίζ, το προσωπικό του νοσοκομείου ήρθε αντιμέτωπο με μια «τρομακτική» εικόνα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μία νοσοκόμα, την Hazel Dırık B, να κακοποιεί με βάναυσο τρόπο το νεογέννητο μωρό, όταν εκείνο ήταν μόλις 5 ημερών.

Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σοκάρουν.

Η διοίκηση του μαιευτηρίου μετέφερε την Ντενίζ σε ιδιωτικό νοσοκομείο χωρίς να ενημερώσει τους γονείς της για τη βία που υπέστη στα χέρια μιας νοσοκόμας. Η Ντενίζ πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, ενώ οι γονείς της είχαν ενημερωθεί ότι το παιδί τους είχε σωματικές αναπηρίες, εγκεφαλική παράλυση και επιληψία.

Χωρίς να γνωρίζουν για το περιστατικό βίας που υπέστη το παιδί, το ζεύγος πήρε την κόρη του και επέστρεψε στο σπίτι. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του μαιευτηρίου, μετά από εσωτερική διοικητική έρευνα, απέλυσε τη νοσοκόμα Hazel Dırık B, ενώ της ασκήθηκε και ποινική δίωξη και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Η οικογένεια έμαθε όλη την αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού τους τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2024, όταν έλαβαν ένα email, που τους ενημέρωνε για την ημερομηνία δίκης της νοσοκόμας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στην Τουρκία, εμφανίστηκε υλικό από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε τη νοσοκόμα να παίρνει δείγμα αίματος για 14 λεπτά.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:

(Hassas) Kahramanmaraş’ta 5 günlük bir bebek, hemşirenin şiddet uygulaması sonucu engelli kaldı.



Hemşire hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. pic.twitter.com/89GnfGJQEd — Pusholder (@pusholder) January 22, 2026

Αφού έβγαλε το μωρό από την θερμοκοιτίδα και το τοποθέτησε σε φορείο, η νοσοκόμα χτυπούσε την Ντενίζ στο κεφάλι όταν εκείνη άρχισε να κλαίει, στη συνέχεια σφίγγει το πόδι της και την τραβάει προς το μέρος της.

«Δεν είναι μια επίθεση. Πρόκειται για αγριότητα, κακοποίηση και βασανιστήρια για 14 λεπτά», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της Ντενίζ στο δικαστήριο.

Το ρεπορτάζ του καναλιού DHA (Demiroren Haber Ajanci) στην Τουρκία δείχνει πως είναι η μικρή Ντενίζ 5 χρόνια μετά, αφού πλέον αντιμετωπίζει σωματικές και εγκεφαλικές αναπηρίες.

Πηγή: iatropedia.gr