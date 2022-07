Οι τελωνειακές αρχές στην Τουρκία κατάσχεσαν ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά, για τα οποία η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι έχουν κλαπεί. Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Βασίλ Μποντνάρ στην ουκρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Τουρκία «έχουμε πλήρη συνεργασία. Το πλοίο βρίσκεται τώρα στην είσοδο του λιμανιού, ενώ κρατείται από τις τελωνειακές αρχές».

Ο ίδιος είπε ότι η τύχη του πλοίου θα αποφασιστεί μετά από συνάντηση των αρμόδιων αρχών που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (04.07.2022).

Σύμφωνα με το Reuters ο Βασίλ Μποντνάρ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το ρωσικό φορτηγό πλοίο Zhibek Zholy, που μετέφερε 4.500 τόνους σιτηρών που το Κίεβο κατήγγειλε ότι είναι κλεμμένο από το Μπερντιάνσκ.

Ukraine asked Turkey to stop the cargo ship Zhibek Zholy. "We have full cooperation," Bondar said, adding that Ukraine expects the grain to be confiscated. https://t.co/kmilFlgYAw… 🇹🇷🇷🇺🇺🇦 pic.twitter.com/XwEStuvajh