Νέος κύκλος αντιπαράθεσης της Τουρκίας με τη Σουηδία άνοιξε συμμετοχή Κούρδων διαδηλωτών σε χτεσινή (5.8.2023) συγκέντρωση μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη Στοκχόλμη.

Οι διαδηλωτές έφεραν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που κρατούσε τη σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και ύψωσαν σύμβολα και πανό της οργάνωσης ΡΚΚ. Οι συμμετέχοντες στην πορεία φώναξαν επίσης συνθήματα κατά της αίτησης της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και απαίτησαν να μην γίνουν δεκτοί οι όροι της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα όπως στο γεγονός και ο εκπρόσωπος του Κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά, σε μια εκδήλωση στη Στοκχόλμη σήμερα (5 Αυγούστου), επετράπη σε μια ομάδα που πρόσκειται στο PKK να κάνει προπαγάνδα με τα σύμβολα της τρομοκρατικής οργάνωσης και να ασχημονήσει κατά του προέδρου μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στη Σουηδία τις δεσμεύσεις της να αποτρέψει τις δραστηριότητες του PKK και των προεκτάσεών του» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Turkey’s foreign ministry has reacted angrily to the display of an effigy of President Erdoğan at Stockholm Pride, adding to tensions ahead of Turkey’s ratification of Sweden’s NATO accession bid. @realrojkom | #PrideMarch | #LGBT | #StockholmPride https://t.co/Tit6jF2mdt