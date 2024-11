Τουρκία: Σώοι οι 95 επιβαίνοντες στο ρωσικό αεροπλάνο που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του

Το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ο κινητήρας ενός ρωσικής κατασκευής επιβατικού αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττάλειας (Αντάλια).

Οι προσγειώσεις στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο της Τουρκίας αναστέλλονται μέχρι τις 3 το πρωί της Δευτέρας (25.11.2024), ώσπου οι αρχές να απομακρύνουν το αεροσκάφος από τον διάδρομο, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι 89 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το Sukhoi Superjet, το οποίο προερχόταν από το Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

🚨 A Russian passenger plane caught fire at Antalya Airport – The fire occurred when a Sukhoi Superjet 100 (RA-89085) belonging to Azimuth Airlines landed in #Antalya.



Fire Panic on Russian Plane at Antalya Airport! 🔥✈️

A Sukhoi Superjet 100 type passenger plane belonging to the Russian airline Azimuth encountered a serious accident during its landing at Antalya Airport. It was reported that the plane leaked fuel as a result of its left engine… pic.twitter.com/s86v16jHpC — AirportIST (@AirportIST) November 24, 2024

Breaking: Russian airline Azimuth appears to have one of its Sukhoi SuperJet 100 (which is a Russian manufactured short haul passenger jet) involved in an incident in Turkey — videos showing the aircraft on fire at Antalya Airport pic.twitter.com/5XUSwxXz5X — Alex Macheras (@AlexInAir) November 24, 2024

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα του αεροσκάφους κατασβέστηκε από το προσωπικό του αεροδρομίου, αλλά και τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.