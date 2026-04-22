Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – 5 τραυματίες

Βαρύ μεταγωγικό – στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 συνετρίβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε το σοβαρό ατύχημα, λέγοντας πως το στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα αίτια του ατυχήματος και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ankara Temelli’de eğitim uçuşu yapan Kara Havacılık Komutanlığı’na ait CH-47 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.



İlk bilgilere göre personelin sağlık durumu iyi. Kazanın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. pic.twitter.com/36RqqCjdYF — Ankara Sondakika (@AnkaraSondakika) April 21, 2026

Το ατύχημα φαίνεται πως έγινε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με τoπικά μέσα.

Κάτοικος του Τεμελλί περιέγραψε στους δημοσιογράφους τη στιγμή της συντριβής λέγοντας πως άκουσε έναν πολύ δυνατό ήχο πριν δει να ξεσπά φωτιά.

«Εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση. Ακούστηκε ένας ήχος και μετά ξέσπασε φωτιά. Συνέβη ξαφνικά. Ένας διοικητής είπε ότι υπήρχαν 5 μέλη προσωπικού. Είπαν ότι δεν υπήρχαν θύματα. Επειδή γνώριζα την περιοχή, τους βοήθησα να ακολουθήσουν τη συντομότερη διαδρομή», είπε ο Νιζάμι Ντεμιρέλ.