Βομβιστική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26.9) σε αστυνομικό τμήμα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην επαρχία Μερσίνη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δύο γυναίκες εξαπέλυσαν επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος. Οι γυναίκες άνοιξαν πυρ εναντίον του σκοπού και στη συνέχεια πυροδότησαν βόμβες με τις οποίες είχαν ζωστεί.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται δύο γυναικείες φιγούρες να ανοίγουν πυρ κατά του σκοπού και στη συνέχεια να απομακρύνονται. Σημειώνεται πως στο βίντεο δεν φαίνεται η πυροδότηση των εκρηκτικών.

Ο Σοϊλού επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

#Turkey 🇹🇷: An armed attack was carried out on Tece Police House in #Mezitli, #Mersin. Perperators appear to be female militants as well.



Militants used a pistol (for close-shooting) and likely two AKSU rifles (AK carbines with folding stocks), an RPK mag(?) and a foregrip. pic.twitter.com/xwls7hgqQ8 — War Noir (@war_noir) September 26, 2022

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 22:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) από δύο οπλισμένες γυναίκες.

Από την επίθεση έπεσαν νεκρές οι δύο γυναίκες και ένας αστυνομικός.

Η ενέργεια είχε στόχο εγκατάσταση στην περιοχή Μεζιτλί της Μερσίνης, σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Unfortunately, scary images started to come in Turkey. There was a terrorist attack in Mersin. It is reported that the injured#mersin #turkey #türkiye pic.twitter.com/7pc7WJiS7t — NOAH (@noahwarpress) September 26, 2022

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη που πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.