Το έχει… συνήθειο να κάνει απρογραμμάτιστες βόλτες στις πόλεις που επισκέπτεται ο Εμανουέλ Μακρόν. Αυτή τη φορά πήρε τη Μπριζίτ από το χέρι, πέρασαν το δρόμο και έφτασαν στο ιστορικό Μνημείο Λίνκολν.

Ήταν λίγα λεπτά αφού είχε φτάσει στην Ουάσινγκτον ο Γάλλος πρόεδρος, για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Και ενώ η αυτοκινητοπομπή επρόκειτο να κατευθυνθεί στο Blair House, ο πρόεδρος της Γαλλίας αποφάσισε πως ήθελε να κάνει έναν απρογραμμάτιστο περίπατο στο μνημείο προς τιμήν του Αβραάμ Λίνκολν.

Au Lincoln Mémorial. Les États-Unis et la France partagent une longue histoire et ont mené des révolutions en commun pour défendre la liberté et la démocratie. À nous d’être à la hauteur de notre histoire. pic.twitter.com/qDv5lc1rpR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2018

Direction le Lincoln Memorial pic.twitter.com/RunZC5J1jX — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) April 23, 2018

Earlier today, President and Mrs. Macron went on an unannounced walk through DC to the Lincoln Memorial.

(Photos: @PhilipinDC) pic.twitter.com/8QITjpIqu1 — Bailey Olson (@B75434425) April 24, 2018

@EmmanuelMacron se prête au jeu des selfie au Lincoln Mémorial pic.twitter.com/wzUqzvR3HH — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) April 23, 2018

Le 16e, le 45e et le 1er: voici le tiercé (dans l'ordre) des présidents américains recevant ce lundi la visite de Macron. Après le mémorial de Lincoln (16e), le président français voit Donald Trump (45e) puis se rend où est enterré George Washington (1er). Photos #AFP des 3 lieux pic.twitter.com/jNzHt3r4OD — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) April 23, 2018

Ένας… Μακρόν ανάμεσά τους!

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους διέσχισε τον δρόμο ανάμεσα σε πλήθος περαστικών. Όσοι ξαφνικά είδαν τον πρόεδρο της Γαλλίας, τη σύζυγό του (και φυσικά τους άνδρες της ασφάλειάς τους) να περπατούν ανάμεσά τους. Και φυσικά δεν σταμάτησαν να τους χαιρετούν και να βγάζουν selfies με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Κρατώντας το χέρι της συζύγου του Μπριζίτ, ο Μακρόν ανέβηκε τα σκαλιά του μνημείου του Αβραάμ Λίνκολν, εμβληματικού σημείου της Ουάσινγκτον.

The first lady of France Brigitte Marcon greets a member of the public at the Lincoln Memorial, as she and French President Emmanuel Macron tour Washington Monday afternoon. pic.twitter.com/eHlGzGwlkM — TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) April 23, 2018

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte visit the Lincoln Memorial 📷 @Ebaradat pic.twitter.com/CU4iJpxZdR — AFP news agency (@AFP) April 23, 2018

Le couple Macron admire le Washington Monument depuis le Lincoln Memorial via @Sonia_Dridi. pic.twitter.com/8PVPkBgoDi — MaîtreMahamane Cisse (@maitremahamane) April 23, 2018

Le couple Macron au Lincoln Memorial pic.twitter.com/bZPdlHrnZX — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) April 23, 2018

Départ Lincoln Memorial vers Blair House #Macron pic.twitter.com/YXMyyH916a — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) April 23, 2018

Το Μνημείο Λίνκολν

Το ιστορικό Μνημείο κατασκευάστηκε προς τιμήν του 16ου προέδρου των ΗΠΑ, ενός ανθρώπου που έγινε σύμβολο της ελευθερίας και της ισότητας των ανθρώπων ανεξαρτήτως γένους, φυλής, χρώματος στις ΗΠΑ.

Το κτίριο είναι στην προέκταση του National Mall, του εθνικού πάρκου της Ουάσινγκτον που συνορεύει με τον Λευκό Οίκο και με ορισμένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία.