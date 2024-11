Τραγωδία με influencer στη Βραζιλία: H στιγμή που παρασύρεται από τα ορμητικά νερά εν μέσω πλημμύρας

Τραγικό θάνατο βρήκε στη Βραζιλία η 28χρονη influencer, Jennifer Soares Martins, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια πλημμύρας που προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή Ουμπερλάντια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (24.11.24) με βίντεο να δείχνει καρέ – καρέ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Βραζιλία όταν η influencer, γνωστή και ως Jhei Soares και ο σύζυγός της Wallison Lima, βρίσκονταν πάνω στο αυτοκίνητό τους, ενώ παρασύρονταν από τα ορμητικά νερά, ανέφερε το CNN Brazil.

Η Jennifer Soares Martins και ο σύζυγός της είχαν σκαρφαλώσει στο όχημά τους, σε μία προσπάθεια να σωθούν.

Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζευγάρι με μία σκάλα, την οποία χρησιμοποιήσαν προκειμένου να πιαστούν τα δύο άτομα.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα πλάνα, το ζευγάρι δεν κατάφερε να κρατηθεί από τη σκάλα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν μαζί με το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως ασπίδα.

Λίγο αργότερα, η 28χρονη influencer, Jennifer Soares Martins εντοπίζεται νεκρή, ενώ ο σύζυγός της κατάφερε να επιζήσει.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 8 χρόνια, με τους δυο τους να κάνουν συχνά αναρτήσεις στα social media από τα ταξίδια τους.

