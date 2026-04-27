Τραγωδία πριν από τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο: Σκοτώθηκε τεχνικός, παγιδεύτηκε σε σύστημα ανύψωσης

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε
Η Σακίρα
Η Σακίρα σε εμφάνισή της στα Grammy / REUTERS/Mario Anzuoni

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης σκηνής όπου προγραμματίζεται τη 2η Μαΐου συναυλία με τη διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα

Για πάνω από δύο εβδομάδες, εργάτες στήνουν μεγάλη σκηνή στην άμμο της διεθνώς γνωστής παραλίας Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου αναμένεται να συρρεύσει το Σάββατο (02.01.2026) τεράστιο πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από Βραζιλιάνους και ξένους τουρίστες.

Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν σε «σύστημα ανύψωσης» προτού τον απεγκλωβίσουν άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της βραζιλιάνικης μητρόπολης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε.

«Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή της η εταιρεία Bonus Track, διοργανώτρια της συναυλίας.

«Είδαμε κόσμο να τρέχει» και «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία.

Προ ημερών, την 13η Απριλίου, η αστυνομία εντόπισε κι απομάκρυνε «εκρηκτικό μηχανισμό» από χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής, σχεδιασμένο για να αποπροσανατολίζει προσωρινά.

Συναυλίες όπως αυτή της Σακίρα προσελκύουν γενικά τεράστια πλήθη.

Την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος), ο δήμος αναμένει κάπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες να επισκεφθούν το Ρίο.

Σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, κάπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν την περασμένη χρονιά σε παρόμοια δωρεάν συναυλία της Λέιντι Γκάγκα, ενώ κάπου 1,6 εκατ. σε εκείνη της Μαντόνα το 2024.

