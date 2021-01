Τραγωδία στην Αίγυπτο: Ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν γιατί ΜΕΘ δεν είχε οξυγόνο (vid)

Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σε νοσοκομείο στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην οποία νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό έμεινε χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να πεθάνουν όλοι οι νοσηλευόμενοι.

Το τραγικό περιστατικό, όπως αναφέρει το ArabNews, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (2/1) στο νοσοκομείο El Husseineya και έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ενώ υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Since Saturday, numerous social media users had shared a video of patients in a hospital ward, with a voice heard saying “everyone is dead in intensive care” #COVID19 https://t.co/KXkPqsxK6M — Arab News (@arabnews) January 3, 2021

Από την Κυριακή (3/1) τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν τεχνητές αναπνοές σε δεκάδες νοσηλευόμενους για να τους σώσουν. Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται φωνές, κλάματα αλλά και συναγερμοί από αναπνευστήρες.

Δείτε το βίντεο:

Another heartbreaking Scene,

An Egyptian physician collapsed after all COVID-19 patients in the ICU had died due to lack of Oxygen that the PPE she’s wearing aren’t enough for the frontline health workers.#COVID19 #Egypt #مستشفى_الحسينيه #CovidVaccine #عزل_الحسينية pic.twitter.com/wxt17VRw2t — Ahmed Shalaby (@AhmedShalaby51) January 3, 2021

Η δημοσιότητα του θέματος έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με το ArabNews, έχει διαταχθεί έρευνα για το περιστατικό, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας με δήλωση του διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επαρκές οξυγόνο σε όλες τις μονάδες COVID.